Vistos gold caem mais de 30%

Chegou a ser um balão de oxigénio para mediadores e promotores imobiliários na altura em que a crise batia forte na clientela nacional, mas hoje os vistos gold perdem terreno a cada mês que passa.

Números do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) divulgados via Lusa mostram que no mês passado o investimento captado através dos vistos gold não passou dos 50 milhões (sendo atribuídos 82 vistos), o que representou uma queda de 32% face a igual mês de 2018 (73,6 milhões de investimento). Em relação ao mês de abril, a descida foi de 4,2%.

Se a comparação envolver valores acumulados, verifica-se que nos primeiros cinco meses deste ano o investimento atingiu cerca de 300 milhões (299,2 milhões de euros, mais especificamente), menos 30% que o peródo homólogo de 2018.

A polémica que envolveu, entre outros, o ex-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo (entretanto ilibado de todas as acusações no caso dos vistos gold) e o consequente agravamento no tempo de aprovação dos processos para atribuição do título de residência, estão na origem do desacelerar da dinâmica do programa.

Lançado em outubro de 2012, o programa Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), vulgarmente conhecido por vistos gold, permitiu captar 4.500 milhões de euros nos últimos sete anos, como salientou recentemente o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva à margem da cerimónia de lançamento da plataforma tecnológica Portugal Exporta, da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

Na altura, o ministro fez questão de sublinhar que o Governo tem procurado melhorar o programa indo ao encontro das recomendações que tem recebido da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), “de forma a que o país não abdique desse instrumento". Mas a verdade é que os vistos gold têm vindo a perder impulso nos últimos meses junto de promotores e mediadores imobiliários nacionais.

A funcionar em 20 países da União Europeia, entre os quais a Grécia, Malta ou Reino Unido, é na vizinha Espanha que os vistos gold mais têm crescido.

Aprovado em 2013 pelo governo de Rajoy, um ano após o lançamento da medida em Portugal, os vistos gold espanhóis à semelhança dos nacionais, podem ser adquiridos após a aquisição de um imóvel com um valor superior a 500 mil euros.

E as vendas não têm parado de crescer nestes seis anos. Em 2018, segundo dados oficiais do Observatorio Permanente de la Inmigración referidos pelo El Pays, o número ultrapassava já os 24 mil vistos. Em Portugal e até 2018, não chegaram a 7000 (mais especificamente 6952).

Em Espanha, a lei anti-branqueamento de capitais implementada, converte em responsáveis todos os que participam no processo de aprovação do visto e ao investidor cabe a tarefa de justificar perante advogados e bancos a proveniência dos euros aplicados. Em Portugal, uma lei similar vai entrar em vigor para a semana, a partir do dia 26.

Em Portugal, e segundo dados do SEF, por nacionalidades, a China lidera com 4.246 vistos atribuídos, seguida do Brasil (740), Turquia (341), África do Sul (296) e Rússia (260).