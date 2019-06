Remax Portugal compra Remax francesa

A Remax Portugal comprou a Remax francesa, atualmente com 52 franchisados. Presente no mercado nacional há 19 anos, com 312 agências e 7.443 agentes, a Remax Portugal aposta assim na expansão internacional, tendo adquirido a rede da mesma marca por dois milhões de euros.

Os clientes franceses, recorde-se, lideram atualmente o top dos compradores estrangeiros no nosso país, seguidos dos brasileiros e ingleses.

"Os objetivos traçados para esta operação pautam-se pelo crescimento da rede, bem como o reforço do posicionamento forte e competitivo naquele mercado. A estratégia delineada para este ano tem como meta as 80 agências na cidade de Paris e zonas circundantes da capital, também designada de região da Ilha de França", refere a empresa em comunicado.

Na decisão da compra da Remax França esteve o potencial de desenvolvimento da marca naquele país e que virá a ser fomentado através da aplicação do modelo de negócio que existe em Portugal. “A Remax Europa convidou-nos a avançar para França e encarámos o desafio como uma excelente oportunidade para o nosso desenvolvimento e expansão internacional. Estamos a replicar em França o modelo de negócio que tem sido exemplo de sucesso e crescimento contínuo em Portugal. Queremos crescer, inovar, impulsionar negócio, incorporando os valores que nos tornaram líderes em Portugal”, sublinhou o presidente da Remax Portugal, Manuel Alvarez.

O grupo imobiliário nacional encerrou o ano de 2018 com um volume de transações na ordem dos 3,3 mil milhões de euros, relativos às 62.287 transações que realizou nesse período, 79% das quais de compra e venda de imóveis.