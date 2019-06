Milhares de casas num sítio só

O mercado imobiliário nacional esteve dominado nos últimos anos por projetos de reabilitação e de transações de imóveis usados mas paulatinamente a construção nova regressa para reforçar a oferta de casas em venda.

Sinal dos tempos é a mostra que vai chegar em outubro ao Salão Imobiliário de Portugal – SIL 2019, na FIL, no Parque das Nações, naquela que é já a 22ª edição do evento organizado pela Fundação AIP onde haverá mais edifícios a estrear para mostrar a clientes nacionais e estrangeiros.

Na edição do ano passado, os mediadores representavam 43% da oferta imobiliária disponível e os promotores não iam além dos 23% (o restante distribuía-se pela banca, municípios e serviços). Na feira que se vai realizar dentro de quatro meses, entre os dias 10 e 13 de outubro, o objetivo é equilibrar as duas ofertas.

“Este ano queremos crescer em área quanto aos promotores. Com a quantidade de projetos promovidos em Lisboa por investidores estrangeiros queremos trazer esses promotores ao SIL”, realçou Sandra Fragoso, gestora do SIL, durante a apresentação que hoje decorreu em Lisboa.

Com uma imagem mais moderna, acompanhando a globalização e aderindo ao mundo digital, o SIL 2019 quer ainda mostrar que o mercado imobiliário está também focado no futuro e nas novas tendências. Nesse sentido, quem descarregar a aplicação do SIL à chegada ao local, poderá visualizar de uma forma mais imediata a planta do recinto onde podem encontrar os stands com uma oferta de casas com valores promocionais ou com condições especiais de venda.

Para esta edição, a organização do SIL tem como objetivo alcançar a participação de mais de 380 empresas (mais 30 que no ano anterior) e mais de 20 mil metros quadrados ocupados.

Luxo, estrangeiros e network

Sendo Portugal um destino de investimento de muitos estrangeiros, este ano, o SIL vai proporcionar mais uma vez o ‘I Choose Portugal’, onde residentes e personalidades estrangeiras irão revelar os motivos que os levou a escolher o nosso país para viver.

Nesta edição, vamos assistir novamente à 2ª Edição do “Luxury SIL, um espaço onde estarão representadas diversas marcas de luxo dos mais variados setores não só do imobiliário mas também no mercado dos automóveis, bebidas, moda, entre outros.

No dia 10 irá realizar-se a 2ª edição do SIL INVESTMENT PRO, onde serão debatidos temas como o imobiliário turístico e o investimento estrangeiro em Portugal. Nesta edição, serão convidados investidores nacionais e internacionais de diversas nacionalidades, com o enfoque no mercado espanhol, bem como Fundos de Investimento.

O salão irá apresentar mais uma vez os ‘Prémios SIL do Imobiliário’, onde serão distinguidos projectos nas áreas da construção sustentável e eficiência energética e o melhor empreendimento imobiliário em diversas categorias.

Direcionado para as empresas, é o espaço SIL Village que cria um ambiente mais reservado e propício para a troca de contactos e concretização de negócios.

Também este ano os mais novos vão ter um espaço especial - SIL KIDS CLUB, pensado para entreter os mais pequenos quando os pais estão em 'trabalho de campo' a procurar aquela que será certamente a maior compra da sua vida.