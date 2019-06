Porto é a capital do imobiliário a partir de quinta-feira

O Salão Imobiliário do Porto (SIP 2019) começa já na próxima quinta-feira, dia 6, no pavilhão 5 da Exponor, com uma edição que pretende fixar o imobiliário na agenda durante os quatro dias do evento.

A abertura oficial terá lugar pelas 15H30 do dia 6 de junho e será feita pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, com o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro e com a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho.

Segue-se a conferência “Habitação e Modernização: Estratégias e Ferramentas”, que se inicia pelas 16H30 com a abertura do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

A “Habitação: Perspetiva das Autarquias” será depois debatida pela Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, pelo Presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, e por representantes da Câmara Municipal do Porto e da Câmara Municipal de Gaia. Já a abordagem da perspetiva do Estado será feita pela Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, seguindo-se Luís Goes, Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, que falará sobre “Modernização: Estratégias e Ferramentas”.

O encerramento desta conferência conta com Luís Lima, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.

Também a internacionalização estará no centro deste salão que conta com a presença de Walid Moussa, Presidente da Federação Mundial do Imobiliário (FIABCI), João Teodoro da Silva, Presidente dos Corretores do Brasil (COFECI), Alain Duffoux, Presidente das Imobiliárias Francesas e os representantes das mais importantes associações representativas dos sectores da construção e do imobiliário dos países de Língua Oficial Portuguesa.

Destaque ainda para a Região Autónoma da Madeira, região convidada deste certame.

Paralelamente ao Salão, decorrerá ainda o Encontro de Primavera da CIMLOP – Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa, que promoverá no Porto a sua Assembleia-geral eleitoral para eleger os órgãos sociais para o triénio 2020-2022.

Entre os dias 6 e 9 de junho haverá workshops, conferências e apresentações, promovidas pelos expositores e parceiros do SIP 2019. Para além de empresas de mediação imobiliária, o SIP integrará ainda empresas do sector financeiro, promotoras, autarquias, regiões e instituições públicas, entre outras, havendo também um espaço destinado ao networking.