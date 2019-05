Inaugurados 11 hotéis no primeiro trimestre deste ano

No primeiro trimestre deste ano abriram 11 novos hotéis, dos quais se destacam dois de 5 estrelas e cinco de 4 estrelas, segundo dados do Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos divulgados pela consultora Worx, que recorda ainda que estão projetadas aberturas de 150 unidades hoteleiras nos próximos quatro anos.

"Os resultados alcançados no 1º trimestre de 2019 no setor hoteleiro seguem a trajetória de crescimento em ritmo positivo", sublinha-se no comunicado do departamento de research da WORX, Real Estate Consultants.

"Os estabelecimentos hoteleiros portugueses registaram cerca de 4,5 milhões de hóspedes no primeiro trimestre de 2019, um aumento de 4% face ao período homólogo do ano anterior. O clima ameno, os preços relativamente baixos quando comparados com os de outros destinos turísticos e o reconhecimento internacional do nosso país são fatores determinantes para a projeção de Portugal como destino turístico de eleição", adianta-se no Travel Bi.

No que diz respeito às dormidas, estas tiveram um crescimento de 0,7% de janeiro a março de 2018 para o mesmo período em 2019. Os hóspedes residentes em Portugal contribuíram com cerca de 3,3 milhões de dormidas, mais 2,3%, e os residentes no estrangeiro com cerca de 7,5 milhões de dormidas, uma descida de 0,1%. Apesar de permanecerem menos noites no nosso país, os turistas gastaram mais durante o tempo de permanência nos estabelecimentos hoteleiros, já que os preços por aposentento seguem, também, uma trajetória ascendente.

Os proveitos globais apresentam uma performance positiva, com um aumento de 4,9% comparativamente ao mesmo período do ano passado, correspondendo a 581 milhões de euros. Em relação aos proveitos de aposento também cresceram para os cerca de 410 milhões de euros, mais 3,5% que o valor registado no período homólogo de 2018. O RevPAR (rendimento por quarto disponível) aumentou 0,3% para os 28,8 euros de 2018 para 2019.

No setor da hotelaria, dois dos grandes negócios realizados no 1º trimestre de 2019 foram a venda de um hotel pelo Grupo Ferreira Holding a um privado internacional, no Porto e a aquisição do hotel de três estrelas Exe-Marquês de Pombal através de um Fundo Hoteleiro gerido pela Swiss Life.