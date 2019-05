Salão Imobiliário do Porto regressa em força

É já entre os dias 6 e 9 de junho que o Salão Imobiliário do Porto (SIP 2019) irá regressar à Exponor, em Matosinhos, numa edição que promete mostrar o melhor do imobiliário não só a norte mas a nível nacional. A adesão dos promotores e empresas mediadoras está a superar as expectativas o que permitiu ultrapassar já o número de expositores do SIP 2018.

Co-organizado pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e a Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção (APCMC) o SIP conta ainda com a presença da Associação Empresarial de Portugal (AEP).

A abertura oficial terá lugar pelas 15H30 do dia 6 de junho e será feita pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, do Vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, com o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa e com a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho.

Estarão ainda presentes representantes do Município do Porto, Matosinhos, Gaia e Maia, bem como Walid Moussa, Presidente da Federação Mundial do Imobiliário (FIABCI) e os representantes das mais importantes associações representativas dos sectores da construção e do imobiliário dos países de Língua Oficial Portuguesa.

“Depois de a primeira edição ter ultrapassado todas as expetativas, estamos confiantes de que em 2019 o SIP confirmará e acentuará a sua posição como o maior evento imobiliário que alguma vez se realizou na região Norte. Esta será uma ótima oportunidade para promover negócios, e para facilitar o encontro entre a oferta e a procura, uma vez que estarão presentes as empresas mais representativas do sector” diz Luís Lima, Presidente da Comissão Organizadora do SIP.

Luís Lima destaca a oportunidade de promover também a região norte junto do mercado internacional, mas não fica por aqui. “Queremos dar uma maior dimensão a este Salão, e por isso este ano contaremos com a presença da Região Autónoma da Madeira como Região Convidada. Para além disso, contamos também com as participações da Secretaria de Estado da Habitação, do Município do Porto, de Matosinhos, de Gaia e do Maia Go, bem como do Instituto de Registos e Notariado, da Agência para a Modernização Administrativa. Todos juntos, na senda de celebrar o sector imobiliário e realçar a sua importância no panorama económico nacional”, sublinhou o responsável..

Paralelamente ao Salão, decorrerá ainda o Encontro de Primavera da CIMLOP – Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa, que promoverá no Porto a sua Assembleia-geral eleitoral para eleger os órgãos sociais para o triénio 2020-2022.

Entre os dias 6 e 9 de junho haverá workshops, conferências e apresentações, promovidas pelos expositores e parceiros do SIP 2019.

Para além de empresas de mediação imobiliária, o SIP integrará ainda empresas do sector financeiro, promotoras, autarquias, regiões e instituições públicas, entre outras, havendo também um espaço para a promoção de reuniões B2B e B2C.