Avenida da República com novo edifício reabilitado

A Avenida da República vai ganhar mais um edifício reabilitado desta vez assegurado pela Lucios Real Estate, empresa com 70 anos de existência e que tem aqui um dos seus principais projetos para 2019 em Lisboa.

No total, são 6 pisos que serão totalmente intervencionados e que darão origem a 29 novos apartamentos, com tipologias que variam entre T0, T1 e T2, projetados com áreas de 36m2 a 109m2. As habitações já se encontram em fase de comercialização e estarão prontas ainda no primeiro semestre de 2020.

Por se tratar de um edifício classificado, a empresa compromete-se a preservar integralmente a fachada durante todo o processo de reabilitação.

As obras serão da responsabilidade da Lucios Engenharia e Construção, empresa que integra o mesmo grupo da Lucios Real Estate.

O República 95 vem juntar-se à carteira da Lucios Real Estate, que comercializa neste momento dois condomínios de luxo no Porto – o Essenza, no Parque da Cidade, e o Montevideu Six Villas, na Foz.