Imobiliário português cruza fronteiras

Associações do setor do imobiliário e da construção dão a conhecer o produto nacional em Paris, Dubai, São Paulo e Londres

Londres foi o último destino do projeto” Houses of Portugal: Value & Style”, que tem como objetivo a promoção do mercado imobiliário nacional além-fronteiras, com o intuito de o credibilizar captar investimento.

Este projeto, dinamizado pela Associação Portuguesa dos Materiais de Construção (APCMC) e pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), passou já pelo Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Paris (França), e por São Paulo (Brasil), culminando a sua ação de internacionalização em Londres, Reino Unido, no Salão “A Place in the Sun” que terminou esta semana.

“A internacionalização é e deve ser um dos ex-libris do sector imobiliário. O grande objetivo é promover a marca Portugal, a qualidade daquilo que se faz no nosso País além-fronteiras e a excelência dos materiais de construção, chegando ao maior número possível de pessoas, não só junto dos potenciais investidores do País onde decorre a ação, mas também dos demais visitantes de diversas nacionalidades que acabam por estar presentes nestes eventos”, diz Luís Lima, Presidente da APEMIP.

O projeto “Houses of Portugal: Value & Style” decorre até junho de 2019 e é financiado pelo COMPETE 2020.