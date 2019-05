Mais de 2000 empresas criadas em quatro meses na construção

O frenesim no mercado imobiliário motivado pelo interesse dos investidores estrangeiros e do regresso às compras imobiliárias por parte dos nacionais criou um impacto significativo em toda a fileira da construção. Depois da sucessão de falências durante a crise por endividamento junto da banca, as construtoras estão paulatinamente a recuperar o fôlego e nos primeiros quatro meses do ano este foi um dos sectores que mais cresceu em número de novas empresas criadas.

Números da Informa DB (Dun&Bradstreet) mostram que nos primeiros quatro meses deste ano abriram portas 2 345 empresas do ramo da construção, de pequena, média ou grande dimensão, "ultrapassando o Retalho e o Alojamento e restauração", como se realça no Barómetro da Informa.

Estas 19 empresas criadas diariamente, em média, contribuíram para "uma das maiores subidas percentuais na criação de novas empresas, com mais 40,5% face ao período homólogo", sublinha-se no relatório, acrescentando que este número ultrapassou os segmentos do Retalho, o Alojamento e a Restauração.

Acima da Construção na criação de novas empresas e no período em análise surge apenas o sector dos Transportes, que mais que duplicou (+113,2%) as novas empresas neste período. "Para este valor, contribui de forma muito significativa o ‘Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros’, especialmente na Área Metropolitana de Lisboa, coincidindo com a promulgação da Lei 45/2018 que regula a atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas", como é o caso da Uber ou da Cabify.

