Avenida dos Aliados bate Chiado no alojamento local

A Avenida dos Aliados e a Rua Mouzinho da Silveira, na cidade do Porto, são as áreas que podem gerar as receitas mais elevadas para os proprietários de unidades de Alojamento Local, revelou hoje a GuestReady, empresa de gerenciamento de Airbnb com sede em Londres e presente em seis países da Europa e Ásia, entre os quais Portugal.

O estudo indica que um apartamento com dois quartos pode render por dia até €150 na Avenida dos Aliados, com uma unidade idêntica a poder gerar até €140 na Rua Mouzinho da Silveira. Propriedades semelhantes na Rua do Alecrim e na Rua Garret, em Lisboa, podem também atingir receitas de €130 diários.

De resto, os proprietários de alojamentos situados em zonas centrais de Lisboa e do Porto, como o Chiado, a Baixa, a área da Estação de S. Bento e a Rua de Sta. Catarina podem obter receitas diárias até aos €120 com os seus apartamentos anunciados em plataformas como a Airbnb, acrescenta ainda a empresa, que no âmbito da realização deste estudo decidiu criar uma versão inspirada no jogo de tabuleiro Monopólio, substituindo as áreas tornadas famosas pelo jogo de 1930 pelas zonas mais concorridas para o alojamento local na capital e na Invicta.

As zonas mais baratas presentes na pesquisa são a da Rua da Cedofeita, no Porto, com preços médios entre os €70 e os €85 para apartamentos com um e dois quartos, respetivamente, bem como a da Av. Almirante Reis e do Largo do Rato, em Lisboa, com valores médios entre os 70 e os 90 euros por dia, consoante a tipologia.

Junto às estações ferroviárias os preços continuam a revelar-se atrativos para os turistas que pretendem visitar Lisboa e o Porto, quando comparados com os preços dos hotéis nessas zonas, garante a GuestReady. Um apartamento com um quarto junto à estação de Campanhã pode render em média €55 por dia, enquanto um alojamento semelhante perto da Estação do Oriente chega a custar €75.

