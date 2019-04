Galerias Ritz transformadas em área de escritórios

As antigas Galerias Ritz, propriedade da SODIM (holding familiar, dona da Semapa) estão a ser alvo de um projeto de revitalização do espaço para uma zona de escritórios. A obra orçada em 15 milhões de euros deverá estar concluída em junho do próximo ano.

A significativa escassez de espaços no mercado de escritórios em Lisboa foi determinante para esta reconversão. A nova área de escritórios vai ter 2300 m2, num espaço que vai tirar partido do ambiente de um hotel de cinco estrelas. A intervenção contempla ainda a zona de estacionamento – a existente, de utilização não exclusiva dos escritórios, vai ser ampliada e vai ser criado um novo piso subterrâneo sob o espaço de estacionamento atual, com mais 121 lugares.

A obra, incisiva pelo interior, não altera, nem aumenta a volumetria existente, mantendo-se assim a fachada do edifício, garante a SODIM.

“Esta proposta tem como pressupostos a reconversão, revitalização e modernização das Galerias, repensando o uso de restaurante que se mantém e atribuindo um novo uso para escritórios, prevendo todas as necessidades inerentes aos conceitos atuais de vivências e de espaços urbanos de qualidade,” referiu Vitor Paranhos Pereira, CEO das áreas Imobiliária e Hoteleira do Grupo SODIM.