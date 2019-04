60 novos apartamentos no Porto para a classe média

O produto com alguma escala começa a chegar ao mercado residencial do Porto. Um dos mais recentes anúncios dá conta do novo projeto da Vía Célere, promotora espanhola, que lançou o empreendimento Célere Portodouro, situado na Rua de Grijó com a Rua Orfeão do Porto, em Lordelo do Ouro.

"O Célere Portodouro é constituído por 60 apartamentos, de um, dois e três quartos, distribuídos entre o rés-do-chão e cinco pisos adicionais e dispõe de zonas comuns como ginásio, uma sala de jogos para crianças e uma sala social-gourmet, um espaço equipado com uma cozinha", refere comunicado da Predibisa, consultora que está a comercializar o empreendimento. Os preços variam entre os 170 e os 348 mil euros.

“Após o lançamento do nosso primeiro empreendimento próximo de Lisboa (Miraflores/Oeiras), a Vía Célere pretendeu aumentar a sua presença no mercado português pela oportunidade que representa, atendendo à evolução positiva do mercado registada nos últimos anos", reforçou ainda Francisco Carmona, diretor do Vía Célere para Portugal.