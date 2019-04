Exgexpor reforça no Brasil

A Exgexpor, empresa especializada na gestão de projetos (entre os mais emblemáticos contam-se, entre outros, o Pavilhão de Portugal, o centro comercial Vasco da Gama ou o Dolce Vita Tejo) continua a reforçar a sua área de internacionalização. A empresa entrou em 2019 com a gestão de cinco novos projetos no Brasil em diversos setores, que no total representam uma área de intervenção próxima dos 150 mil metros quadrados.

Os novos projetos irão reforçar ainda mais a atividade que a empresa regista no mercado brasileiro e impulsionar o crescimento da operação internacional, prevendo a Engexpor que a faturação proveniente dos mercados externos ascenda este ano a 65%.

Entre esses projetos está a revitalização do Shopping Metrópole, da Sonae Sierra Brasil, localizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo, um dos principais centros comerciais da área metropolitana de São Paulo. A intervenção já iniciada no empreendimento, com um total de 45 mil metros quadrados, inclui a remodelação dos espaços exteriores e interiores, a renovação da Praça de Alimentação e a criação de quatro novas áreas de lounge e eventos.

A renovação e ampliação do Club Med, em Porto Seguro, no sul do estado da Bahia, é outra das obras deste lote de novos projetos, com uma área superior a 20 mil metros quadrados. O projeto irá remodelar 250 quartos e construir mais 50, além da renovação do restaurante e bar.

Para a empresa Aviva, a Engexpor está a construir um Parque Aquático no seu resort da Costa do Sauípe, no litoral norte do estado da Bahia, uma das mais exclusivas regiões turísticas do Brasil. O equipamento conta com uma área de construção de 61 mil metros quadrados. A renovação e ampliação do Hospital São Francisco, na cidade de Araquara, e ainda a reabilitação da Biblioteca Altino Arantes, em Ribeirão Preto, ambos no estado de São Paulo, são outros dos novos projetos que a Engexpor está a acompanhar.

"O Brasil é um dos principais mercados para a Engexpor, no qual queremos continuar a apostar e reforçar a nossa operação", refere Miguel Alegria, CEO da Engexpor.

Há oito anos que a Engexpor tem vindo a apostar no reforço e expansão da atividade em todo o território brasileiro e além do setor dos centros comerciais que marcaram o arranque da empresa neste mercado com a intervenção em mais de duas dezenas de empreendimentos, a empresa tem-se destacado noutros setores. "A remodelação e ampliação do Aeroporto de Salvador da Bahia é um dos projetos bandeira que a empresa está a acompanhar, assim como a gestão da construção da Basílica do Divino Pai Eterno, que quando terminada será uma das maiores em todo o mundo. Outra área onde a empresa está muito ativa é na instalação de parques eólicos no Brasil, nomeadamente com parque eólico de Cristalândia e do Morro do Chapéu", reforçou ainda o CEO da empresa.