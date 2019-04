Crowdfunding imobiliário financia residência universitária no Algarve

A Housers, plataforma internacional de crowdfunding imobiliário, com sede em Espanha, está a angariar capital junto dos investidores nacionais para avançar com a construção de uma nova residência universitária no sul do país. O edifício vai ter dois andares, está localizado no centro de Faro e vai ter 23 quartos individuais e partilhados, com capacidade para 60 estudantes.



"Com o objetivo de angariar 550.000€, através de crowdfunding, o projeto consiste na concessão de um empréstimo a um promotor imobiliário para a compra de um edifício com uma área total de construção de 520 m2, que vem colmatar a falta de alojamento para estudantes na capital algarvia", refere a Housers em comunicado, referindo ainda que o edifício irá ter salas de estudo, sala de estar, bilblioteca, piscina e ginásio.



"Este projeto representa uma dupla estreia da Housers em Portugal: não só é a primeira vez que financiamos uma residência de estudantes como é a primeira vez que lançamos um projeto no Algarve. Desde o lançamento no país, em outubro de 2017, já disponibilizados oportunidades de financiamento de hotéis, construção de urbanizações e casas e temos sentido um reforço da confiança dos investidores e promotores na nossa plataforma", disse João Távora, responsável pelos mercados internacionais da empresa espanhola, incluindo Portugal. Segundo este responsável, em cerca de 48 horas depois do projeto ter sido lançado, já tinham sido angariados mais de 56 mil euros, correspondente a 10% do financiamento pretendido”.



A Housers está em Portugal desde outubro de 2017 e já angariou cerca de 4 milhões de euros provenientes de mais de 9000 utilizadores portugueses. Globalmente, já ultrapassou também os 82 milhões de euros de investimento acumulado e, segundo a empresa, "os promotores já devolveram aos investidores um valor acumulado de 26 milhões de euros de capital e benefícios".