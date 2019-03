Quintela e Penalva ganham prémio internacional

A Quintela e Penalva – Real Estate, consultora imobiliária especializada no segmento de luxo, acaba de ser distinguida com o prémio Real Estate Company Of The Year - Portugal 2019 atribuído pela International Investor Magazine, que destaca organizações e pessoas singulares pela excelência e agilidade na indústria financeira a nível mundial.

"Destacarmo-nos perante organizações de negócio em todo o mundo é um orgulho enorme e uma grande recompensa pelo trabalho que a equipa Quintela e Penalva tem vindo a desenvolver na área do imobiliário em Portugal", afirmam, em comunicado, Carlos Penalva e Francisco Quintela, fundadores da Quintela e Penalva – Real Estate, empresa que apostou recentemente nas áreas de negócios internacionais e do arrendamento.

O International Investor Award selecciona anualmente líderes de vários negócios, desde grandes organizações tradicionais a empresas mais pequenos e start-ups que, através da inovação e conquistas tecnológicas, se destacam no panorama empresarial.