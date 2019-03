O imobiliário no desporto: dono da Comporta lança torneio de ténis

A Vanguard Properties, de Claude Berda e Cardoso Botelho, promove este fim-de-semana em Madrid o circuito de ténis Vanguard Stars, com mais de 30 jogadores portugueses

O novo dono da Herdade da Comporta, o multimilionário francês Claude Berda está a investir também em Portugal na promoção de modalidades desportivas e é já neste fim-de-semana que vai decorrer a segunda edição do circuito de ténis Vanguard Stars 2019.

A primeira etapa deste torneio vai ter lugar nos 'courts' do Clube de Campo de Villa de Madrid estando em jogo um total de 34 jogadores portugueses. Foram ainda recepcionadas cerca de 200 inscrições de jogadores espanhóis. Para além de Madrid, também Lisboa, Porto e Vilamoura irão receber os jogadores nas diferentes etapas.

A iniciativa Vanguard Stars tem como objetivo apoiar o desporto nacional, especialmente as camadas jovens, promovendo a prática desportiva através da organização de diversos torneios de ténis nacionais e internacionais. O promotor é também "Official Sponsor" para o setor do imobiliário do Millennium Estoril Open 2019.

A Vanguard Properties é atualmente um dos maiores promotores imobiliários nacionais, fundado por Claude Berda em associação com José Cardoso Botelho. Atualmente encontra-se envolvido em vários projetos residenciais em Lisboa, no Algarve e na Comporta.