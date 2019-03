Quase €750 milhões em obra pública nos primeiros dois meses do ano

Os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos ao longo dos primeiros dois meses do ano somaram €744 milhões, valor que representa um acréscimo de 294% relativamente aos €189 milhões verificados em igual período de 2018, segundo o mais recente barómetro da AICCOPN (Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas).

"Esta variação deve-se, em grande medida, aos anúncios dos concursos relativos ao prolongamento do quebra-mar e acessibilidades do Porto de Leixões e das Linhas Amarela e Verde do Metro de Lisboa, de €141 e €120 milhões, respetivamente, os quais representam mais de um terço de todas as promoções registadas", segundo se explica no relatório.

O valor dos concursos lançados tem vindo a subir nos últimos três anos: em 2015, o volume anual não tinha ido além dos €1 237 milhões de euros, menos de metade do alcançado no ano passado, quando as obras promovidas totalizaram €2 633 milhões.