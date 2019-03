Preço das casas em resorts aumentam 20%

O turismo residencial no Algarve está a resistir aos 'sustos' provocados pelo fantasma do Brexit e o seu impacto junto dos clientes britânicos, tradicionalmente ligados ao imobiliário de luxo na região sul do país. Dados divulgados hoje pela Confidencial Imobiliário dão conta que o preço de venda das casas integradas em resorts (maioritariamente concentrados no Algarve) aumentou 18% no 2º semestre de 2018 face a igual período do ano anterior.

"Apesar de atingir no semestre em análise esta variação homóloga de 18%, este mercado já esteve a perder 10% (no 2º semestre de 2017), o que significa que está hoje a valorizar cerca de 6% face ao período que antecedeu o anúncio inicial do Brexit, em meados de 2016", refere-se no comunicado da Confidencial Imobiliário no âmbito do Resort Price Index. Este é um dos segmentos que mais denota o impacto do mercado britânico e cuja formulação de valor tende, por isso, a reagir às flutuações cambiais da Libra Esterlina. "A instabilidade trazida pelo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, em junho de 2016, e respetiva desvalorização da moeda britânica face ao Euro, terão sido um dos pivots para a descida de preços no mercado nacional de resorts, em resposta de adaptação a esta nova realidade", sublinha-se ainda no estudo.

“Este é um tipo de comportamento típico dos mercados onde os racionais do turismo e da compra de investimento são mais fortes (vs procura doméstica de primeira habitação), como é o caso deste segmento e, em geral, do Algarve, nos quais os preços tendem a ser mais voláteis em adaptação ao comportamento da moeda de um dos seus principais mercados compradores. Mas mesmo assim, é interessante observar a capacidade de resiliência deste mercado num contexto de incerteza, recuperando face a um primeiro momento de perda de valor anterior”, apontou Ricardo Guimarães, Diretor da Confidencial Imobiliário.



Isso mesmo confirmam os mais recentes resultados do Resorts Market Survey, inquérito de sentimento e expetativas, concluindo-se que os fortes laços ao mercado do Reino Unido, apesar de levarem a algum refrear de expetativas, mesmo assim não impedem que haja uma perspetiva de continuação da subida de preços nos resorts, com os inquiridos no Survey do 2º semestre a anteciparem uma valorização de 5,5% para este ano, um valor mesmo assim inferior às previsões (para 12 meses) de 6,2% e 7,2% apontadas nos dois inquéritos anteriores.