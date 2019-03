Preço médio das casas compradas ronda os 129 mil euros

O valor foi divulgado na mais recente convenção da ERA Portugal que teve em 2018 o seu melhor ano de sempre

O imobiliário continua a render milhões às mediadoras. Desta vez foi a ERA Portugal que registou em 2018 o melhor ano de sempre, tendo transaccionado cerca de 13.000 imóveis no valor de quase 1.8 mil milhões de euros, referiu em comunicado. O preço médio por imóvel foi de cerca de 128 mil euros, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, dados revelados na XV Convenção Nacional da ERA, que reuniu recentemente no Porto mais de 2200 participantes

Em 2018, a ERA registou um valor de faturação de 91 milhões de euros em comissões de mediação imobiliária. Um valor com folga para crescer, estima Paulo Morgado, administrador da ERA Portugal. “Ainda existe margem para o setor imobiliário crescer desde que as condições macroeconómicas se mantenham favoráveis, sendo essencial que este setor se continue a desenvolver, enquanto incentivo para a economia nacional”, referiu, acrescentando que a empresa prevê um aumento dos seus resultados entre 10 a 12% em 2019.

Em 2019, a rede vai reforçar a sua aposta na Garantia ERA, um seguro que cobre reparações no imóvel em caso de necessidade, no novo programa de parceria Obra Nova para construtores e promotores imobiliários, e no projeto ERA Business Accelerator, o primeiro hub de informação em empreendedorismo imobiliário em Portugal.

Atualmente a rede abrange mais de 200 agências em todo o território nacional, de Norte a Sul do país, incluindo nas Ilhas.