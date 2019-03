Investidores estrangeiros avançam para a compra de hotéis

Os investidores estrangeiros já perceberam que o turismo vai continuar em alta em Portugal e estão a apostar cada vez mais na compra de hotéis de norte a sul do país. Desta vez, foi o hotel Sweet Residence & Gardens na Figueira da Foz que foi adquirido pela La Grande Maison Younan Collection, subsidiária do Grupo Younan Collection, com um investimento de 3,5 milhões de euros. Este fundo privado de gestão de ativos opera hotéis e resorts de quatro e cinco estrelas em França, onde se contam os os muito exclusivos Château de Beauvois, em Touraine ou o Palácio Alexandra, em Mazières-en-Gâtine, ambos em localidades francesas.

A propriedade da Figueira da Foz passará a ter o nome de Malibu Foz Hotel & Resort.

O grupo Younan, especializado em aquisições e gestão de vários ativos e empresas do segmento de luxo, tem planeado um investimento mínimo de 50 milhões de euros para futuras aquisições em território nacional. Para já, o grupo está à procura de potenciais candidatos em Lisboa, Porto, Braga e outras localizações chave, refere em comunicado.

"Faz parte do nosso plano geral de negócios ampliar a nossa marca global de luxo fora da França. E Portugal é um importante mercado estratégico para o grupo Younan Collection. Por isso, vamos focar-nos em oferecer um portfólio de hotéis de luxo que simbolizem a nossa marca. No decorrer do ano de 2019, esperamos fazer várias aquisições para expandir a nossa marca de hotéis, controlando o mercado de quartos e serviços de luxo em Portugal”, referiu o empresário assírio americano Zaya S. Younan, presidente e CEO do Younan Collection, cuja portfólio de hotéis está essencialmente centrado em França.

O renomeado Malibu Foz Hotel está estrategicamente localizado numa das áreas residenciais mais atraentes da Figueira da Foz, localizando-se a 300 metros da praia. Com 94 quartos e suites, o hotel vai passar por uma renovação significativa e estará aberto ao público em junho de 2019.