Remax Portugal destaca-se a nível mundial

A RE/MAX Portugal, rede imobiliária a operar em território nacional com um total de 312 agências, voltou a ser distinguida na Convenção Internacional RE/MAX, que decorreu recentemente em Las Vegas, com o Prémio “Região do Ano”, que elege o país ou região com melhor desempenho a nível mundial dentro da multinacional de origem americana.

Só no ano passado, o grupo realizou 62.287 transações de imóveis, ou seja, uma média de 170 por dia, mais 9% face ao ano anterior. Já no que diz respeito ao valor dos imóveis comercializados, o crescimento foi superior, atingindo os 17%.

“Trabalhamos todos os dias para os nossos clientes, mas este momento tem um sabor especial porque também representamos Portugal” sublinhou Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal,

Para além deste galardão, atribuído pelo quinto ano consecutivo, a RE/MAX Portugal somou ainda outros prémios. Na categoria de “Volume de Faturação de Agentes”, Portugal foi considerado número 1, com a dupla de agentes Daniel Henriques e Diogo Lampreia a ganharem o troféu.

De destacar ainda que no top 30 dos “Melhores Agentes do Mundo”, metade são de Portugal, com Diogo Lampreia (RE/MAX Lumiar - Lisboa) a ocupar a vice-liderança do ranking mundial.

A RE/MAX Vantagem, um dos maiores franchisados da marca, que conta já com 21 agências no país, foi considerada número 1 nas categorias “Volume de Negócio em Agência com MultiOffice” e “Maior Grupo de Agência”.

A RE/MAX está presente em Portugal desde o início de 2000, tendo-se tornado em dois anos, na maior rede imobiliária a operar no país com 7000 colaboradores, a maioria dos quais consultores imobiliários,