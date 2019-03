Oaktree injeta 500 milhões no Belas Clube de Campo

O empreendimento Belas Clube de Campo, promovido pelo grupo André Jordan, vai entrar numa nova fase do seu desenvolvimento graças à parceria com a Oaktree Capital Management L.P., uma das maiores gestoras de investimentos alternativos a nível mundial, com mais de 120 mil milhões de dólares em ativos sob a sua gestão.

Esta operação, que prevê um investimento superior a 500 milhões de euros, enquadra-se na estratégia de crescimento do empreendimento, que tem em curso uma nova fase composta por apartamentos, moradias e lotes para construção de moradias, num total de 1400 unidades.

Gilberto Jordan, CEO do grupo André Jordan congratulou-se com a parceria, salientando "a abordagem de longo prazo da Oaktree nos negócios onde investe".

Com o investimento da Oaktree, a empresa espera colocar no mercado cerca de 100 unidades por ano. Atualmente, o Belas Clube de Campo conta com mais de 2500 residentes de 27 nacionalidades.