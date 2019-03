Preços das casas sobem mais 15%

O preço de venda das casas em Portugal aumentou 15,4% em dezembro de 2018 face a igual mês de 2017. Apesar do aumento, quando a comparação se faz em relação a novembro de 2018, aí já se nota uma desaceleração dos valores. Recorde-se que nesse mês atingiu-se a valorização mais elevada em 10 anos (17,3%).

Os dados são da Confidencial Imobiliário (Ci) no âmbito do Índice de Preços Residenciais, indicador que acompanha a evolução dos preços efetivos de transação de habitação no país.

"Em termos gerais, 2018 deu continuidade ao ciclo ininterrupto de cinco anos de valorizações homólogas (desde finais de 2013), o qual se intensificou fortemente desde meados de 2017, período a partir do qual os preços residenciais observam subidas homólogas superiores a 10%. Na sequência deste percurso de recuperação, os preços da habitação em Portugal apresentam um ganho de 46% face a meados de 2013, quando atingiram o seu ponto mais baixo", refere a Confidencial, em relatório.

Para o diretor da Ci, "as expetativas do mercado, conforme os inquéritos do Portuguese Housing Market Survey, são para que os preços mantenham a tendência de subida este ano, mas com uma progressiva suavização do ritmo". O economista lembra que os preços já atingiram um determinado nível que está a levar a alguma prudência por parte da procura. "Por outro lado, sendo a falta de oferta a grande base de sustentação desta subida, à medida que entrar novo stock no mercado, o crescimento tenderá a amenizar. Esse reforço está já a acontecer, contabilizando-se nos últimos dois anos mais de 70 mil novos fogos a entrar em processo de licenciamento em Portugal, de acordo com os dados do Pipeline Imobiliário”, lembrou ainda Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.