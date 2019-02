Sonae Sierra cria 3500 postos de trabalho na Colômbia

A Sonae Sierra continua a consolidar o seu estatututo internacional: hoje inaugurou o seu primeiro centro comercial na Colômbia, o Jardín Plaza Cúcuta, na cidade de Cúcuta, um investimento de 52 milhões de euros.

Alinhando com dois parceiros locais - a colombiana Central Control e a Patrimonio Estrategias Inmobiliarias . a empresa do grupo Sonae apostou num shopping com 180 marcas, algumas pela primeira vez na cidade. O novo espaço vai criar 3.500 empregos diretos e indiretos na cidade.

Proprietária de 44 centros comerciais (que valem 7 mil milhões de euros) e gestora de mais 79 espaços, espalhados um pouco por todo o mundo, a Sonae Sierra tem vindo a marcar a sua posição como um dos principais players no mercado mundial de centros comerciais.

Com uma área de 40.000 m2 e um conceito arquitetónico em que predominam os espaços a céu aberto para ir ao encontro da cultura da região, o Jardín Plaza pretende oferecer uma experiência diferente à população de Cúcuta.

“O Jardín Plaza constitui um novo conceito de comércio e de lazer na cidade de Cúcuta. Estamos a criar muito mais do que um centro comercial. É um local onde os visitantes podem relaxar, encontrar-se com amigos para uma refeição, desfrutar de concertos e espetáculos ao vivo e assistir a todo o tipo de eventos”, disse, em comunicado, Tiago Eiró, diretor geral da Sonae Sierra na Colômbia.

Atualmente, a Sonae Sierra tem 15 projetos em desenvolvimento, incluindo 9 para clientes.