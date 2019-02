Avança projeto de nova aldeia na Comporta

200 milhões de euros é quanto vai custar o projeto Muda da Vanguard Properties, do milionário Claude Berda, na zona da Comporta e que começa já a tomar forma. A empreitada para assegurar as infraestruturas da zona urbana do projeto arrancou agora e vai lançar as bases para acolher um empreendimento que contempla 42 quintas ecológicas de luxo e 200 lotes para casas na parte mais urbana, integradas numa área de 350 hectares.

“Há muita gente que compra quintas mas depois acaba por se desmotivar e vender mais tarde porque o acesso é complicado. Quisemos por isso criar todas as condições que garantissem a comodidade dos futuros residentes”, explicou à Visão José Cardoso Botelho, diretor-executivo da Vanguard Properties, e que representa o milionário francês em Portugal.

O responsável lembrou que as pessoas “querem ter a sua quinta mas idealmente próxima de um centro urbano por isso o projeto envolve também um conjunto de equipamentos como uma pequena igreja, um supermercado, padaria, entre outros espaços comerciais”.

Assim, os trabalhos agora iniciados vão decorrer durante 24 meses e irão incluir, não só todas as infraestruturas básicas (rede viária, esgotos, de abastecimento de água e eletricidade, etc) como a execução de espaços verdes, campos de jogos e a

construção da capela. As infraestruturas nesta fase contemplam ainda cerca de 6,5 KM de arruamentos e passeios.

“O projeto Muda, que irá criar uma nova aldeia, integra um conjunto de cerca de 50 unidades geminadas, designadas por Casas da Aldeia (tipologias entre o T0 e T3, com

jardim privado com piscina), e ainda as Villas da Aldeia, um conjunto de cerca de 150 lotes com áreas entre 670 e 2300 m2, para tipologias T3 a T6, a dois passos do centro da aldeia”, detalha a Vanguard, em comunicado.

Para além desta zona urbana, o Muda Reserve oferece ainda outro produto: 42 quintas, com áreas que variam entre

os 4 e os 7 hectares, totalmente infraestruturadas, e que permitem a construção de habitações com uma área de até

500 m2, podendo o restante terreno ser utilizado para exploração agrícola ou outras atividades.