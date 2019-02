Presidente do grupo Remax lidera Associação Portuguesa de Franchising

O presidente da maior rede de franchising do país, a RE/MAX Portugal, foi eleito para assumir a liderança da Associação Portuguesa de Franchising (APF).

Manuel Alvarez foi eleito por unanimidade pelos seus pares e a vai assumir a presidência até 2022.

”É um enorme orgulho presidir a Associação Portuguesa de Franchising, que desejo seja a embaixadora do franchising em Portugal. Desde logo para comunicar o setor, promover as novas marcas que surgem no mercado, as oportunidades de negócio e os congressos”, afirmou Manuel Alvarez, no rescaldo das eleições.

Dados do estudo Censo do Franchising 2017, realizado anualmente pelo Grupo IFE, mostram que a atividade de franchising representava, em 2017, em Portugal, cerca de 2,84% do Produto Interno Bruto (PIB), gerando um volume de negócios de 5,5 mil milhões de euros, 129 mil postos de trabalho no país e 40 novas marcas a operar em Portugal.

O ano passado, a Associação Portuguesa de Franchising registou 15 novos associados, tendo atualmente cerca de 80 marcas associadas de 21 áreas de negócio distintas, as quais representa nas principais organizações internacionais de franchising e junto dos organismos governamentais e institucionais do país.

Fernando Oliveira, franchisado da Loja do Condomínio, assumirá as funções de vice-presidente da APF e Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX, integra a nova estrutura diretiva, como membro da Mesa de Assembleia.