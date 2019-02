Ateliê português bate concorrência na Alemanha com este projeto

1 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 2 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 3 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 4 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 5 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 6 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 7 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 8 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura 9 / 9 FG + SG - Fotografia de Arquitectura

Uma antiga clínica dentária muito compartimentada e tão fechada que mal tirava partido da localização arejada no Parque das Nações levou uma volta de 180 graus num projeto assinado pelo ateliê Sabrab. A luz voltou a entrar e reconquistou-se a ligação com a envolvente aprazível num espaço que é hoje a sede do próprio ateliê. A criatividade do projeto do arquiteto Pedro Unas e do engenheiro Miguel Barbas foi premiada pelo German Design Award 2019.

Miguel Barbas, fundador do Sabrab esteve no passado dia 8 em Frankfurt para receber o prémio, distinguido com uma menção honrosa na categoria de Arquitetura de Interiores. “Estamos muito orgulhosos deste prémio que apesar da sua importância tem pouca divulgação em Portugal”, referiu à Visão o responsável da empresa, a única portuguesa premiada na área da arquitetura neste prémio promovido pelo German Design Council, um instituto de referência na área do design. Juntamente com a Sabrab, outras quatro empresas nacionais, de diferentes áreas, foram distinguidas pelo design dos seus produtos (Pêras e Companhia, Saudade by Lousani, Sardines made by you e Imaginarius).

Os portugueses bateram a concorrência que chegou dos quatro cantos do mundo - a concurso estiveram 1285 projetos para apurar 25 vencedores.

“O nosso ponto de partida era um espaço com 120 m2 que tinha sido utilizado como clínica dentária. Era muito compartimentado em vários gabinetes e no geral quase não se desfrutava das janelas que aqui existem. E trabalhar sem luz natural é a pior coisa que existe”, conta Miguel Barbas.

O piso foi assim transformado num aparente open-space mas não faltam alguns gabinetes e uma sala de reuniões ao centro da sala, com o vidro a conquistar um destacado protagonismo.

Os painéis de vidro, para além de permitirem a criação de espaços de trabalho mais reservados, asseguram ainda que a luz natural - que entra apenas por duas janelas existentes na fachada principal do edifício -, preencha quase todo o escritório de forma homogénea, explica Miguel Barbas.

“Reciclámos todo o vidro que tínhamos de obras anteriores e armazenadas nos últimos anos. Queríamos também criar um ambiente descontraído, ao exemplo das start ups tecnológicas e instalámos uma mesa de snooker e uma de ping-pong para os momentos de descontração. Esta mesa permite ainda a possibilidade de se transformar em mesa de trabalho de dimensão superior à existente na sala de reunião”, conta ainda.

“Para quebrar a forma quadrada e regular da planta base do escritório, surgem no projeto, nomeadamente para a criação dos compartimentos fechados, formas geométricas irregulares que definem a sala de reunião e os dois gabinetes de trabalho”, segundo se refere na memória descritiva.

O conceito criado por estas formas define para além da compartimentação do espaço as soluções para a aplicação dos revestimentos de pavimentos e ainda a solução para o desenho dos tectos suspensos. Soluções apreciadas pelo júri do German Design Award.

Para além desta distinção, o projeto já foi publicado em diversos meios da especialidade, entre as quais a revista espanhola DIS-UP o site american Architect Magazine.