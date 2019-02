A casa que pôs Touguinhó no mapa internacional da arquitetura

1 / 10 Joao Morgado 2 / 10 Joao Morgado 3 / 10 Joao Morgado 4 / 10 Joao Morgado 5 / 10 Joao Morgado 6 / 10 Joao Morgado 7 / 10 Joao Morgado 8 / 10 Joao Morgado 9 / 10 Joao Morgado 10 / 10 Joao Morgado

É uma pequena localidade do concelho de Vila do Conde, com pouco mais de mil habitantes, mas Touguinhó já está a ficar no mapa da arquitetura. A "culpa" é do arquiteto Raulino Silva, 37 anos, que com o seu projeto Casa Touguinhó III tornou a arrecadar esta semana mais uma importante distinção internacional – o Prémio IF Design Award 2019, na categoria de Arquitetura, na Alemanha.

Numa muito disputada corrida, onde participaram mais de 6000 projetos de ateliês de 50 países (para as várias categorias), o arquiteto convenceu o júri com cerca de 70 elementos, com uma casa de linhas direitas de dois pisos, que se ajustou à inclinação do terreno garantindo assim ligação direta ao jardim em praticamente todas as divisões da habitação.

“Este prémio, sendo um dos mais importantes a nível europeu, enche-me de orgulho”, diz à VISÃO Raulino Silva. Não é para menos, até porque este é já o 7º galardão que o arquiteto recebe com este projeto.

Do primeiro lugar no Urban Design e Architecture Design Awards, na Índia, ao Prémio International Architecture Awards, na categoria Private Homes, em Chicago, EUA, passando pelo Best Project, distinção do Archilovers, em Itália, são vários os troféus que a Casa Touguinhó III arrecadou e que estão expostos no ateliê de Raulino Silva, em Vila do Conde.

“A casa, a terceira que projetámos para a localidade de Touguinhó, foi edificada num pequeno campo de cultivo, ladeado por muros de granito típicos da região, um poço em pedra e algumas árvores de frutos. Os muros foram limpos e recuperados, e a vegetação característica da região foi mantida, de forma a preservar a identidade do sítio”, conta o arquiteto.

A forte inclinação da topografia em cerca de 5 metros nos extremos da rua e zona posterior do terreno definiu o desenho da casa em dois pisos, contudo, procurou-se que ambos os pisos tivessem ligação direta com o espaço do jardim, reforçou ainda.

Uma dinâmica valorizada pelo júri do IF Design Award 2019 que lhe vai entregar o prémio na cerimónia a realizar no próximo dia 15 de março em Munique. A exposição de todos os trabalhos estará patente em Hamburgo.