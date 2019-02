Sonae compra hotel no Algarve

Em comunicado, a empresa referiu que vai assumir a exploração do hotel “Aqualuz Suite Hotel Lagos” após ter concretizado a aquisição da empresa Aqualuz - Turismo e Lazer, Lda.

O hotel de 4 estrelas tem cerca de 150 quartos e 30 estúdios, na sua maioria com vista piscina. E piscinas, há muitas nesta unidade hoteleira – são quatro no total. A unidade tem ainda um spa com serviços de massagens, restaurante e bar, cabeleireiro, entre outras facilidades.

“Nos últimos exercícios, a exploração do hotel “Aqualuz Suite Hotel Lagos”, no Algarve, tem acompanhado a evolução positiva do sector hoteleiro português, tendo vindo a apresentar melhorias nos seus resultados operacionais e financeiros”, refere-se no comunicado.

Com unidades no Porto e em Tróia e futuramente em Lisboa, a Sonae Capital alarga assim a sua estratégia hoteleira ao Algarve, um dos principais destinos turísticos nacionais, responsável por um terço das dormidas totais em Portugal. Nos primeiros nove meses de 2018, recorde-se, o número de dormidas no Algarve cresceu 6,6% para 18,3 milhões.

Fruto destes desenvolvimentos, o segmento de Hotelaria da Sonae Capital passará a deter seis unidades em exploração, marcando presença no Porto e em Lisboa (segmento city-break), bem como em Lagos e em Tróia (segmento Sol e Praia).