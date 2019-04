Estudantes contra o poder

No mais recente número da VISÃO História, o 52, retratam-se os episódios em que o país pulou e avançou graças aos protestos estudantis

Quando passam 50 anos sobre a mais espetacular crise estudantil ocorrida em Portugal – a de Coimbra em 1969 – convidamos os leitores para uma viagem através de algumas das lutas de estudantes que a precederam e que se lhe seguiram.

Fazemos remontar a história ao início do século XIX, mas seria impossível, em escassas cem páginas, falar de todas as datas marcantes, já que as lutas académicas foram, sobretudo a partir de 1926, uma constante. Sempre que possível, damos a palavra a protagonistas desses combates.

Qualquer contestação estudantil de caráter reivindicativo que extravase dos aspetos meramente curriculares prenuncia inevitavelmente uma mudança, a médio prazo, das estruturas da sociedade. Pois não é verdade que os estudantes de hoje são os governantes de amanhã?

SUMÁRIO

Cronologia Um século de episódios

Imagens

Século XIX: a batina e a espingarda Os estudantes de Coimbra estiveram quase sempre na primeira linha de fogo das guerras civis e revoluções que abalaram Portugal nos anos de oitocentos, fundadores da vida política como hoje a conhecemos

1907: capas negras progressistas Mais de meio século antes das lutas académicas da década de 1960, os estudantes agitaram o País e fizeram tremer a monarquia

Análise de Miguel Cardina: Juventude em marcha Entre 1956 e 1974 o ativismo dos estudantes foi em crescendo, adquirindo uma nítida politização na segunda metade da década de 60

1962

No princípio era o 40 900 Aquilo que habitualmente se designa por crise académica de Coimbra de 1962 não começou em 1962, não se confinou a Coimbra e não terminou nesse ano

A Primavera em Lisboa Uma primeira carga policial – inesperada – desperta as consciências da elite estudantil em Lisboa. A luta envolverá greve às aulas e funda um ‘modelo’ que não deixará de se reformular até à queda da ditadura

Ainda o dia era uma criança Quando se fala das lutas estudantis raramente se recorda a Comissão Pró-Associação dos Liceus. Com génese em Lisboa, alastrou pelo País e lutou simultaneamente contra a ditadura e contra o paternalismo das associações académicas

Notícias vigiadas Os jornais estrangeiros eram lidos atentamente nas embaixadas de Portugal e os recortes das notícias sobre a crise estudantil enviados para Lisboa

1965

Testemunho de Diana Andringa: a crise minoritária Mobilizando sobretudo os estudantes mais politizados na luta pela libertação dos colegas presos, os agitados acontecimentos de 1965, muitas vezes esquecidos, são aqui recordados por quem os viveu

1969

Assim falou Coimbra Entre a primavera e o outono de 1969, o regime tremeu. Houve manifestações, luto académico, greve às aulas e aos exames, violência policial, centenas de estudantes detidos, flores oferecidas nas ruas

Entrevista: Alberto Martins ‘Podiam prender-me, espancar-me ou… dar-me a palavra’

Final da Taça de Portugal: o jogo dos estudantes A Académica criou o pretexto irrepetível para o maior comício de sempre contra a ditadura – ainda por cima no Estádio Nacional, que era um símbolo do Estado Novo. Os estudantes perderam contra o Benfica, mas quem saiu derrotado foi o regime

Enviados à ditadura Os repórteres estrangeiros destacados para Coimbra noticiavam lá fora o que não se sabia cá dentro, porque a censura não o permitia. A crise académica andou pelos jornais do mundo

Música: a voz de capa e batina Houve música – e da melhor – nas crises estudantis dos anos 60. A «generosidade e a disponibilidade» de José Afonso foi indispensável

Anos 70

Cartão vermelho ao regime A ‘primavera marcelista’ acabou à porta do anfiteatro de Económicas, onde Ribeiro Santos foi assassinado. Os estudantes politizaram-se e fizeram a oposição mais ativa ao Estado Novo na sua fase final. A luta também passou pelo Técnico

Perfil: Veiga Simão, o reformador acossado Ministro da Educação no ocaso do Estado Novo, José Veiga Simão reformou o ensino de alto a baixo

Humor: a 'Queima' do governo Em 1969, como medida de protesto, os estudantes de Coimbra decidiram não realizar a Queima das Fitas. Desenhos parodiavam a Queima «organizada» pelo Governo