Os colaboradores da VISÃO História

Saiba quem são os especialistas e investigadores que colaboram na VISÃO História nº50, Brasil - dos índios a Bolsonaro

Cláudia Castelo fez a sua tese de doutoramento em História sobre o luso-tropicalismo. Centrando o seu trabalho na História do imperialismo e colonialismo, é atualmente investigadora do Departamento de História e Filosofia das Ciências na Universidade de Lisboa. Em conjunto com Arlindo Souza, doutorando em História, escreve na VISÃO História sobre o luso-tropicalismo e a forma como as ideias de Gilberto Freyre foram apropriadas pelo regime de Salazar e Marcelo Caetano.

Jorge Couto é um historiador português que tem centrado a sua investigação na história do Brasil Colónia. Investigador associado do Centro de História da Universidade de Lisboa. Antigo diretor do Instituto Camões e da Biblioteca Nacional de Portugal, é autor, entre outros livros, de A Construção do Brasil, publicada em Portugal, Brasil e Espanha. Na VISÃO História, escreve sobre os índios que viviam no território antes da chegada dos portugueses e sobre o achamento de Vera Cruz.

Laurentino Gomes é autor do livro 1808, um best-seller tanto em Portugal como no Brasil, sobre o período em que a corte portuguesa esteve no Rio de Janeiro. A obra foi distinguida com o Prémio Jabuti de Literatura em 2008. Este jornalista brasileiro (que trabalhou, entre outros órgãos, na revista Veja e no Estado de São Paulo) tem mais dois livros de enorme sucesso sobre a história do Brasil, 1822 e 1889. Na VISÃO História, escreve sobre a presença da corte portuguesa no Brasil e a independência do país, bem como sobre as primeiras décadas do novo país independente.

Heloísa Murgel Starling é Professora na Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, e co-autora do livro Brasil: Uma Biografia, também editado em Portugal. É responsável por Projeto República: núcleo de pesquisa, documentação e memória, que estuda o período republicano no Brasil. Tem vários livros publicados. Na VISÃO História, escreve sobre o golpe de estado de 1964 e a ditadura que lhe sucedeu e que vigorou até 1985, tendo endurecido a partir de 1968.

Lília Moritz Schwarcz é Professora titular do Departamento de antropologia da USP e Visiting Professor em Princeton. É também curadora adjunta do MASP (Museu de Arte de São Paulo). É autora de uma série de livros, dentre eles, Brasil: Uma Biografia, editada em Portugal pelo Círculo de Leitores. Na VISÃO História, ela escreve sobre o período da chamada 'República Café com Leite'.

Lira Neto, jornalista e escritor brasileiro, investigou a fundo a vida do presidente Getúlio Vargas, resultando do seu trabalho a publicação de uma biografia, Getúlio, em três volumes. Tem também livros publicados sobre a história do samba, o escritor José de Alencar e Castello Branco, o primeiro presidente a seguir à ditadura. Venceu quatro vezes o Prémio Jabuti de Literatura. Na VISÃO História, Lira Neto traça o perfil de Getúlio Vargas.

Norma Couri é jornalista e correspondente da revista VISÃO no Brasil. Na VISÃO História, escreve sobre como foi feita a transição para a democracia, a partir de 1985, e ainda sobre a operação Lava-Jato.

Sérgio Abranches é doutorado pela Universidade de Cornell, nos EUA. Sociólgo e cientista político, publicou recentemente no Brasil o livro Presidencialismo de Coalizão, termo usado para a negociação que o Presidente faz com os partidos. Autor também de vários romances, escreve na VISÃO História sobre os anos em que o Brasil foi governado por Juscelino Kubitschek e João Goulart.

