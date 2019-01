Brasil, dos índios a Bolsonaro

A fascinante história de um país que é quase um continente

Na altura em que um novo Presidente do Brasil toma posse, a VISÃO História dedica uma edição (a n.º 50) à história política daquele país que é quase um continente. Em dezembro, assinalou-se também o 50.º aniversário do endurecimento da ditadura que, de 1964 a 1985, ensombrou o Brasil.

Apesar de ser um país muito próximo, a história política do Brasil é, sob vários aspetos, tão pouco conhecida. Alguns dos mais renomados investigadores e especialistas brasileiros aceitaram escrever para este número, entre os quais Laurentino Gomes (autor de best-sellers em Portugal e no Brasil, como 1808 e 1822), Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Starling (responsáveis por Brasil: uma Biografia, também editado em Portugal), Lira Neto (autor de um livro sobre Getúlio Vargas) e Sérgio Abranches, entre outros.

Como era o Brasil no tempo em que a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro? Como é que um país tão grande se manteve unido? O que levou um presidente a suicidar-se? Como foi o golpe que colocou os militares no poder? E como se passou depois para a democracia? Eis algumas das perguntas para as quais encontra resposta nesta edição.

SUMÁRIO

Cronologia 1494-2018 Os acontecimentos mais marcantes

Mapa Um país que é quase um continente

A gente da 'Terra Brasilis'. Entre um e cinco milhões de pessoas habitavam o futuro Brasil antes da chegada dos europeus. Eis a forma como viviam. Por Jorge Couto

O achamento de Vera Cruz . Foi a armada de Pedro Álvares Cabral que, em abril de 1500, descobriu sociologicamente – do ponto de vista europeu – o futuro Brasil. Por Jorge Couto

A colónia dos prodígios. Quase cem vezes maior do que Portugal, o Brasil foi durante muito tempo um «capital» negligenciado pela metrópole. Mas as lendas acerca daquele território infinito alimentaram desde cedo os sonhos dos aventureiros. Por Luís Almeida Martins

Independência ou morte! Foi a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, devido às Invasões Francesas, que fundou os alicerces de um novo país. Por Laurentino Gomes

As primeiras décadas do novo país. Durante o meio século do reinado de D. Pedro II o Brasil (a única monarquia tropical) constituiu e preservou uma unidade política harmónica de dimensões continentais. Por Laurentino Gomes

A maior das guerras. O terrível conflito contra o Paraguai contribuiu para a unidade nacional. Por Laurentino Gomes

A ‘República café com leite’ O novo regime, tempo de grandes mudanças, em que o tradicional e o moderno se combinam, lançou as bases de um «novo» Brasil, com as suas virtudes e defeitos, de certa forma como hoje o entendemos. Por Lilia Moritz Schwarcz

Braços para trabalhar. Abolida a escravatura, em poucos anos amontoaram-se milhões de imigrantes em barcos. Queriam viver num país promovido na Europa como paraíso da riqueza fácil. Por João Pacheco

A selva da borracha Na segunda metade do século XIX, a Amazónia registou um grande desenvolvimento económico e social, devido à comercialização da borracha. Por Pedro Caldeira Rodrigues

A Era Vargas. Reacionário? Progressista? Populista? Ditador? De tudo um pouco, Getúlio Vargas dominou a vida pública brasileira entre as décadas de 1930 e 1950. Por Lira Neto

A persistência do luso-tropicalismo As ideias de Gilberto Freyre foram apropriadas, de modo diverso e multifacetado. Por Cláudia Castelo e Arlindo Souza

Dezoito anos agitados O período da história republicana brasileira que vai de 1946 a 1964 ficou marcado por acontecimentos dramáticos. Por Sérgio Abranches

O ar está irrespirável O golpe de Estado de 1964 foi na altura bem aceite por muita gente, mas a ditadura militar que se seguiu e durou até 1985 ainda hoje representa algo de traumatizante. Por Heloísa Starling

Democracia, nós que a amamos tanto O regresso às liberdades, em meados da década de 1980, foi também um processo atribulado, com azares, sobressaltos e – talvez – demasiadas expetativas. Por Norma Couri

Real, o plano que deu certo Durante uma década, o Brasil enfrentou uma das maiores ameaças da sua história. O inimigo vinha de dentro e tinha nome: inflação. Por Clara Teixeira

A lavagem que encolheu o Brasil Lava-jato é como se chama no Brasil à lavagem automática de carros. A Operação Lava-Jato revelou a verdadeira face do país e colocou no mapa um ponto de interrogação chamado Bolsonaro. Por Norma Couri