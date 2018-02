Luís Mileu e Ricardo Henriques, os viajantes do projeto Futuros Presidentes

Luís Mileu, fotógrafo

Luís Mileu nasceu em Estremoz e estudou Design de Comunicação no IADE Instituto de Arte, altura em que começou a debruçar-se mais sobre a fotografia.

Desde então trabalhou nalgumas das mais relevantes agências de design portuguesas, onde desenvolveu projetos multidisciplinares para marcas nacionais e internacionais. O seu trabalho foi distinguido em vários festivais de criatividade, do Clube de Criativos aos Red Dot Awards.

No início deste século, começou a documentar as personagens das ruas de Lisboa, trabalho que estendeu às ruas de Havana, Tóquio e Nova Iorque, entre outras paragens. A maior parte do seu trabalho fotográfico capta viagens emocionais nos olhares, gestos e sombras das pessoas com quem se cruza.

Em 2016 desenvolveu Americans 45, um projeto pela estrada fora que colecionou retratos de cidadãos norte-americanos nas vésperas da eleição histórica que elegeu o 45º presidente dos Estados Unidos da América.

Além do Instagram, onde tem uma legião fiel de seguidores, já expôs a sua fotografia nas duas margens do Tejo, em Nova Iorque e Berlim.

Luis tem o seu próprio estúdio, em Lisboa.

Tiago Figueiredo

Ricardo Henriques, repórter

Lisboeta desde sempre, herdou o gosto pelo desenho via paterna e o gozo da escrita via uterina. Não se decidindo por nenhum dos amores, já fez design gráfico, ilustração, redação publicitária, duas revistas, a falsa campanha presidencial do Presidente Honesto, diálogos para sardinhas alfacinhas, histórias para rótulos de vinho e alguns livros infantis, pela mão de André Letria.

Tem colaborado como curador tanto com o Clube de Criativos de Portugal, que galardoa a melhor publicidade, como com o Festival do Cano, que relembra a pior. Os seus desenhos estrearam-se nos livros Diários de Viagem e Diários de Viagem 2, coordenados por Eduardo Salavisa e editados pela Quimera.

Com Luís Mileu desenvolveu dois trabalhos de cariz semidocumental, o Projecto Duas Faces (2011), numa colaboração com a CAIS, e o Americans 45 (2016), que atravessou os EUA de lés a lés antes das eleições que elegeram o 45º presidente do país.

Usa barba e vernáculo.