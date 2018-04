"Se pudesse escolher preferia ter 25 anos agora". Marcelo disse isto e muito mais no VISÃO Fest

Ao Presidente da República coube a missão de encerrar o VISÃO Fest. Ao longo de pouco mais de uma hora, cinco jovens de 25 anos questionaram Marcelo Rebelo de Sousa sobre os mais variados temas. Ao seu estilo, respondeu a todas as perguntas contornando sempre as áreas mais cinzentas com algum humor à mistura. No fim, brindou-se à VISÃO e expressaram-se votos de mais anos de vida. No encore, houve ainda tempo para uma selfie