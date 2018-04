Presidente da República não resistiu a ser a "Figura do Ano 2018" no VISÃO Fest

Não é comum ver um Presidente da República à conversa com jovens, e muito menos em palco. A sessão de encerramento do VISÃO Fest foi pois um momento especial, em que Marcelo Rebelo de Sousa foi entrevistado por cinco raparigas e rapazes da idade da VISÃO.

A conversa descontraída sobre o presente e o futuro, com muitos dos temas que preocupam os portugueses mais novos. Os protagonistas desta conversa única com o Presidente foram escolhidos pela VISÃO e vieram de vários pontos do país.