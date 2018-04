"Emagrecer não é perder peso"

Antes de qualquer assunção sobre alimentação, faça-se já a ressalva: a nutricionista Iara Rodrigues, 33 anos, está grávida de 26 semanas. Quem nos dá a notícia é Ana Galvão, 43 anos, a voz das tardes da Renascença, que está também em palco na qualidade de moderadora em estilo informal do segundo momento de domingo do VISÃO Fest, Tira-Teimas, regras da alimentação saudável e mitos das dietas.

Faz todo sentido que a notícia seja dada no Capitólio - ao vê-la entrar de ténis e calças de ganga, ninguém imagina que vai no terceiro trimestre de uma gravidez. É então que solta o primeiro conselho para a plateia anotar: "Lá por estar grávida, não faz sentido comer por dois." E jura que come o que lhe apetece, mesmo que não sejam exatamente os mesmo apetites de antes.

Diana Tinoco

Iara está habituada a falar com grandes audiências, além do ambiente mais intimista do consultório. Tem presença forte nas redes sociais (50 mil seguidores no Instagram, por exemplo) e dá conselhos sobre alimentação saudável no programa Você na TV, nas manhãs da TVI. Sabe por isso responder na ponta da língua à pergunta de Ana Galvão: "Qual o real perigo do açúcar?" É estar presente numa série de alimentos e de forma camuflada no leite, pão ou fruta, e depois mais evidentemente em bolachas, sumos e doces. O problema, diz, é que "só com a dose diária recomendada de fruta atingimos o valor de açúcar que deveríamos ingerir". A nutricionista está particularmente preocupada com as crianças - já o estava antes de engravidar. Não admira, elas consomem níveis elevadíssimos de doces e isso vai torná-las viciadas, porque o açúcar vicia - é mesmo este o verbo - como a cocaína, pelo menos está provado que acontece aos ratinhos de laboratório.

Salta-se deste vício para os distúrbios alimentares e destaca-se o que surgiu mais recentemente, a ortorexia, a reboque da moda fitness. Consiste na "obsessão muito clara com as quantidades", explica Iara Rodrigues, notando que atinge muito o sexo masculino.

Ana Galvão quer saber dos perigos das dietas rápidas e a nutricionista esclarece que é muito diferente "perder peso" ou emagrecer. No primeiro caso está a queimar-se massa magra e é o que normalmente acontece nas receitas miraculosas do tipo "perca 10 quilos num mês". O que na realidade se pretende é um emagrecimento gradual e de forma consistente. "O importante é ganhar consciência alimentar e mudar o estilo de vida." Claro que este tira-teimas não poderia acabar sem se pedir um aumento na ingestão de legumes, leguminosas e fruta, diminuindo o acessório. E como terminou a meio da manhã, ficou-se logo a pensar numa aconchegante sopa para o almoço.

Diana Tinoco

