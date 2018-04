As lições da maior YouTuber portuguesa

1 / 9 Diana Tinoco 2 / 9 Diana Tinoco 3 / 9 Diana Tinoco 4 / 9 Diana Tinoco 5 / 9 Diana Tinoco 6 / 9 Diana Tinoco 7 / 9 Diana Tinoco 8 / 9 Diana Tinoco 9 / 9 Diana Tinoco

Chama-se Catarina Lowndes, tem 28 anos, gosta de sashimi de salmão e de gomas, e apresentou-se no painel “Como ser um unicórnio”, do VISÃO Fest, como “criadora de conteúdos”. Mas é muito mais do que isso. Sea3PO (uma amálgama de sea, mar, por causa do cabelo azul, e C3PO, personagem da Guerra das Estrelas) tem 727 mil seguidores no YouTube, and counting (“e a ir por aí acima”), diria ela, que estudou nos EUA e veio de lá com o inglês a entremear-se constantemente no português.

““Isto é super nice, you know [bué curtido, sabem]… Eu venho aqui para vos dizer como podem conquistar os vossos sonhos”, começou por dizer, para uma plateia repleta de crianças e adolescentes esfuziantes e pais ensonados. “Mas como é que cheguei aqui? Em 2010, fui para os EUA estudar durante quatro anos. Queria ser realizadora de filmes de terror. Eu sei, right [né]? E agora faço vídeos para crianças. Bom, na cadeira de Antropologia Cultural, decidi fazer um canal de YouTube de beleza. Mais tarde, já em Portugal, entrevistei uns YouTubers, e foi aí que pensei: eu consigo fazer isto. Cheguei a casa nesse dia e fiz o meu primeiro vídeo, com o telemóvel.” A família, lembra, foi fundamental naquele momento de definição. “Os meus pais nunca não acreditaram em mim, nem mesmo nas minhas fases esquisitas de cabelo.”

Resumida a sua história, Sea3PO decide vestir a sua pele Gustavo Santos (mas para miúdos e em melhor), que a palestra é mesmo para isso. “Passo 1: acreditar. Se não acreditares em ti próprio, quem vai acreditar?” O denso silêncio, absolutamente espantoso num salão a tresandar de pré-adolescência, revela o quão fascinados os miúdos estão com a sabedoria de Sea3PO.

“Passo 2: começar. É o mais difícil, mas o agora é a melhor altura. Passo 3: trabalhar. Eu sou fã do Elon Musk, que trabalha 80 a 100 horas por semana. E já sabem – se trabalhares duas vezes mais, tens resultados duas vezes mais depressa. Tens de desenvolver uma paixão pelo trabalho. Todos os passinhos são importantes para construíres o teu império. Passo 4: a equipa. Vocês vão precisar de pessoas à vossa volta, para vos dar aquele push [empurrãozinho].”

Dada a estratégia para, como ela diz, “world domination” (ser o dono disto tudo), Sea3PO abre espaço ao “Q & A” (P & R). “Que dificuldades encontraste”, pergunta uma menina com cerca de 10 anos, após um longo silêncio provocado pela emoção de estar à frente da sua musa. “A responsabilidade de fazer os vídeos a horas é bué difícil”, responde a YouTuber. “Porque é que gostas de unicórnios”, indaga outra criança, referindo-se ao animal imaginário com que Sea3PO se identifica. “Gosto da magia deles, do que representam, felicidade pura. E são super cute [super fofinhos].” “Qual foi a tua reação quando chegaste aos 700 K [700 mil seguidores]?” “Fiquei bué feliz com vocês! Tenho tanta sorte de vos ter na minha vida… I love you, guys [amo-vos, malta].”

E a malta ama-te de volta, Sea3PO (the guys love you back, Sea3PO)!

