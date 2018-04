Também há pipocas, e são azuis

Não estranhe se encontrar pipocas azuis no VISÃO Fest. A PRIO é um dos patrocinadores principais e marcará presença no evento com ativações originais com vista a impactar os visitantes: vai ter dois carrinhos de pipocas com a sua cor oficial.

A PRIO nasceu em 2006 tendo como atividade principal a produção e distribuição de biocombustíveis. Desde aí, tem-se mantido fiel ao seu propósito inicial, mantendo a sua aposta no biodiesel e na distribuição de combustíveis em Portugal. A rede da PRIO é composta actualmente por mais de 240 postos de abastecimento de combustível, de norte a sul de Portugal.

Estar no VISÃO Fest é, para a PRIO, uma forma de conseguir associações positivas com a marca, que quer ser low cost apenas no preço dos seus combustíveis e não na oferta. "O grande objetivo de comunicação e estratégia de marketing da PRIO é associarmo-nos a uma marca de referência como a VISÃO, desmistificando a falta de qualidade do nosso combustível. Deixamos esse termo apenas para o preço e queremos demonstrar valor acrescentado em todas as frentes. E nesta ativação pensamos em toda a família", afirma Rui Pedro Pimenta, gestor de marca.

A VISÃO fez 25 anos e vamos celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença.