Um espaço de louvor à natureza da The Navigator Company

A VISÃO também é verde, e por isso esta temática não podia faltar na festa de celebração dos 25 anos da revista. No espaço "#MYPLANET", da The Navigator Company, a sustentabilidade e a harmonia com a natureza darão o mote. Este projeto visa estimular a vida de forma equilibrada e saudável, mostrando a um público adultoe urbano hábitos de vida saudável e sustentável. No VISÃO Fest, a Navigator fará uma campanha de oferta de plantas – alecrins, alfazemas e medronheiros – com o objetivo de sensibilizar o público para a necessidade de cuidar da natureza e, em particular, da nossa floresta.

Num evento pensado para a família vamos ter também muitas atividades para os mais novos. No espaço "Dá a Mão à Floresta", a Navigator traz muitas atividades didáticas para os mais pequenos, como folhas de árvore de papel para colorir, máscaras para brincar, animais para recortar. Os miúdos poderão também plantar salsa, coentros e tomate cherry em pequenos vasos . A todas as crianças que participarem nestas atividades será oferecida uma lembrança.

A VISÃO fez 25 anos e vai celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival para toda a família com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos. Para os mais novos, teremos vários workshops, atividades e pontos de interesse.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença, entre muitos outros convidados a não perder.