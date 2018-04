Hugo van der Ding: ele pode dizer mal de Portugal e vai fazê-lo

Hugo van der Ding viveu muitos anos fora do País. E isso deu-lhe capacidades para observar Portugal com o olhar acutilante de quem tem termo de comparação. Serão essas considerações, sempre ditas em tom irónico, que o humorista (autor da mais de 15 páginas no Facebook e pai da Criada Malcriada) dará a conhecer na sua intervenção no Festival Visão, no domingo, 22, ao meio-dia

A sua inspiração para esta paródia não vem apenas dos anos de expatriado. Mas também de um livro escrito no final do século XIX, por uma italiana, em que se aponta o dedo a todas as características nacionais, causando muito brado na época. "Não gostamos de ouvir falar mal de nós. Mas eu posso fazê-lo porque sou português", avisa Hugo. Ao mesmo tempo, "dizemos mal de tudo". As redes sociais têm ampliado estas particularidades lusitanas, que serão caricaturadas no palco do Capitólio.

VISÃO FEST

A VISÃO fez 25 anos e vai celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença.