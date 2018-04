Fon fon fon, vem aí a Ana Bacalhau e Richard Zimler

Um escritor estrangeiro e uma cantora bem portuguesa podem ter muito em comum? Sem dúvida: uma paixão pelo país e pela nossa cultura. Richard Zimler e Ana Bacalhau estarão no VISÃO Fest para falar de identidade e da alma lusitana. Dos dois espera-se um duelo criativo surpreendente, que mistura um sotaque deliciosamente esforçado e uma vivacidade que enche os palcos. A conversa será no domingo, dia 22 pelas 15horas e a moderação está a cargo do editor de cultura da VISÃO, Pedro Dias de Almeida.

A VISÃO fez 25 anos e vamos celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença.