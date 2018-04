Portugal optimista: as lições de quem faz acontecer

Como se definem estratégias num mundo cada vez mais global, tecnológico e competitivo? Qual é o espaço no mercado para as empresas portuguesas? Como podemos exportar e chegar ao mundo? Estas e outras questões serão abordadas por um painel de especialistas com o nome sugestivo de "Portugal Optimista".

Paulo Bento (Presidente do INDEG-ISCTE Executive Education); Alexandre Fonseca (CEO da Altice); João Vasconcelos (Senior adviser da Clearwater e ex-secretário de Estado da Indústria); Miguel Pina Martins (CEO da Science4You); Vasco Pedro (CEO da Unbabel) - todos eles vão tomar o palco no domingo pelas 16h e partilhar as suas lições e experiências em "short talks" didáticas de 5 a 7 minutos. Segue-se um debate moderado pelo diretor da Exame, Tiago Freire.

A VISÃO fez 25 anos e vai celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival para toda a família com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos. Para os mais novos, teremos vários workshops, atividades e pontos de interesse.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença, entre muitos outros convidados a não perder.