Superar os limites e inspirar os outros a ir mais além

O que une um atleta olímpico, um viajante profissional que correu o mundo (várias vezes) e um surfista de ondas gigantes? Empenho, dedicação, coragem, vontade de se superar e ir mais além. É por isso que temos tanto para aprender com Telma Monteiro, Gonçalo Cadilhe e Hugo Vau, que vêm até ao VISÃO Fest partilhar as suas experiências em apresentações emocionantes. Deixe-se inspirar por eles no Capitólio, dia 21, pelas 16h.

A VISÃO fez 25 anos e vai celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival para toda a família com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos. Para os mais novos, teremos vários workshops, atividades e pontos de interesse.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença, entre muitos outros convidados a não perder.