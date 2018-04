Os dois lados do Tejo juntos para discutir as cidades

Duas cidades com o Tejo pelo meio e o mar ao lado. É este o mote para juntar à conversa Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e Inês de Medeiros, presidente da Câmara de Almada, Os dois aceitaram o convite da VISÃO para partilhar ideias sobre as cidades que gerem e os desafios do urbanismo do futuro.

O debate, aberto ao público e moderado pelo editor executivo da VISÃO, Filipe Luís, será no dia 22 de Abril, pelas 17 horas, e marcará assim a reta de encerramento do VISÃO Fest, que reunirá dezenas de convidados e figuras públicas no Capitólio. Segue-se um showcase de voz e guitarra de Miguel Araújo, músico e colunista da VISÃO, e uma sessão especial com o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que será entrevistado por cinco jovens com a idade da VISÃO.

VISÃO FEST

A VISÃO fez 25 anos e vai celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival para toda a família com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos. Para os mais novos, teremos vários workshops, atividades e pontos de interesse. A entrada é gratuita.

António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença, entre muitos outros convidados a não perder.