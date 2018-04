Os "food trucks" na esplanada do Capitólio

Para não perder pitada do VISÃO Fest, nem tem de sair do Capitólio. Teremos espaços com muita escolha para todos os gostos

» Focaccia in Giro

Enrico Postiglioni foi buscar ao livro da sua avó Giovanna a receita para a sua focaccia. Este pão italiano, feito de farinha, azeite e alecrim, é depois cortado em quadrados, aberto ao meio como uma sanduíche, e recheado com o conduto que mais agradar ao paladar. A Napoletana, por exemplo, leva tomate, mozarela fresca e pesto de manjericão; a Caponata, uma versão gourmet, combina beringela, pimentos, tomate, cebola, aipo, azeitonas e alcaparras.

» Maria Limão

A especialidade é a clássica limonada, feita com limões acabados de espremer. Mas há outras versões, que misturam fruta: manga, maracujá ou frutos vermelhos. A ementa tem ainda crepes doces, com creme de limão ou Nutela, e salgados, com salmão e queijo creme, mozarela e tomate, ou pesto. Vale a pena experimentar as poffertjes caseiras, que são umas mini panquecas holandesas.

» Pregos na Casquinha

Os muito apreciados pregos do restaurante Maria Laranja, no Lagoas Park, em Oeiras, passaram a ser a especialidade deste negócio de comida de rua. Os Pregos na Casquinha são servidos em bolo do caco, nas seguintes variedades: pato, picanha, vegetariano (grão e batata-doce) e sapateira.





» Tasca Itinerante

Junta fado, vinhos e petiscos com produtos portugueses, servidos numa carrinha Volkswagen Pão de Forma T2B, de 1975. No menu, destacam-se o pão com Leitão da Bairrada (que não é uma sanduíche), o pão com chouriço ou com torresmos, as sandascas (como a Serrana com presunto e queijo da Serra), e os salgados – rissóis de camarão, pastéis de bacalhau e croquetes. Para beber, há vinho de três regiões portuguesas – Lisboa, Alentejo e Douro –, ginjinha e o abafadinho. Para terminar, as Tortas de Azeitão e os pastéis de nata são tentadores.

Mário João

» Hot Dog Legend

São quatro as opções de cachorro quente no menu da Hot Dog Legend: normal, Americano, Legend e vegetariano (feito com salsicha de soja), e levam tudo a que têm direito como, por exemplo, a batata palha estaladiça. A alternativa são as três versões de hambúrgueres: o normal, o bacon cheese burguer e o double cheese burguer.

» Chocolate&Co

É uma verdadeira tentação para os amantes de chocolate que aqui vão encontrar desde panquecas com vários toppings, crepes de massa fina, para comer simples ou recheados, e brownies, feitos a partir de uma receita inglesa e à qual são adicionados sabores como o da noz, Oreo ou Ferrero Rocher. O chocolate quente e os batidos de bolo também são outras sugestões.

» Weeel

Não é um gelado, mas sim um iogurte gelado aquele que a Weeel vai estar a servir. E que pode ser coberto com uma enorme variedade de toppings: fruta fresca, chocolate quente, sementes caramelizadas, amêndoa crocante, entre outros. Feitos com iogurte natural e leite magro, não contém glúten e podem ser consumidos por celíacos.

» Bolas da Praia

No Capitólio também se vai ouvir “Olha a bola de Berlim”. Fofas, sem creme ou com creme, e polvilhadas de açúcar, as bolas de Berlim são colocadas em saquinhos com riscas azuis e brancas, a lembrar as barraquinhas de praia.