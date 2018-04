Workshops e provas grátis numa volta a Portugal através do vinho

O anfitrião desta volta a Portugal através dos vinhos será Manuel Gonçalves da Silva. O jornalista e crítico gastronómico, que os leitores da VISÃO Se7e bem conhecem, reunirá, nos dois dias em que vai decorrer o VISÃO Fest, no Capitólio, em Lisboa, produtores de diferentes regiões vitivinícolas. O objetivo é percorrer o País através do vinho em workshops grátis abertos ao público, dando a conhecer o trabalho de alguns dos melhores produtores nacionais.

Os workshops começam no sábado, 21, às 16 horas, com a presença de Domingos Soares Franco, enólogo da José Maria da Fonseca. À prova estarão quatro vinhos da casa da Península de Setúbal com quase dois séculos de história. No mesmo dia, às 18 horas, será a vez do Douro e da Sogrape , com Luís Sotomayor, diretor de enologia. No domingo, às 16 horas, rumamos até ao Alentejo, com a participação de Carlos Rodrigues da Adega Mayor e, depois, às 18 horas, até à região da Bairrada para um encontro com Luís Pato e com quatro dos seus afamados vinhos.

Cada um dos workshops tem entrada limitada a 30 pessoas. A participação requer inscrição no próprio dia, no Capitólio.

A VISÃO faz 25 anos e vamos celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa, António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira e Miguel Araújo também marcarão presença. Junte-se a nós!