Todo o programa do VISÃO Fest

PROGRAMA VISÃO FEST

Serão muitas as razões para vir, com toda a família, até ao Capitólio nos dias 21 e 22 de Abril, para assistir ao VISÃO Fest. Um festival para experimentar a sua VISÃO ao vivo.

SÁBADO, 21

11h00 Sessão de abertura - Primeiro-Ministro António Costa

11h15 Boca do Inferno ao vivo - Ricardo Araújo Pereira (humorista)

12h00 Debate - Os media nos tempos digitais: Ricardo Araújo Pereira (humorista), Nuno Artur Silva (autor, produtor e administrador cessante da RTP), Miguel C. Somsen (jornalista e facebooker), José Ferreira Fernandes (diretor do DN), José Manuel Fernandes (Publisher do Observador), Moderação de Mafalda Anjos (diretora da VISÃO)

15h00 Grande Encontro - António Lobo Antunes (escritor) e José Tolentino Mendonça (padre e poeta), Moderação Sara Belo Luis, subdiretora da VISÃO

16h00 Duelos Criativos - Desafiar os limites: Hugo Vau (surfista de ondas gigantes) + Gonçalo Cadilhe (viajante), Moderação Rui Tavares Guedes (director executivo da VISÃO)

17h00 Duelo criativo - O que temos para oferecer ao mundo: Adolfo Mesquita Nunes (vice-presidente do CDS e ex-secretário de Estado do Turismo) + Álvaro Covões (gestor da Everything is New), Moderação de Vânia Maia (jornalista da VISÃO)

18h00 Showcase - Elisa Rodrigues (cantora) Jazz

DOMINGO, 22

10h00 Momento Júnior - Sea3PO (youtuber) – Como ser um unicórnio?

11h00 Tira-teimas - Regras da alimentação saudável e mitos das dietas: Iara Rodrigues (nutricionista) e Ana Galvão (radialista na Renascença)

12h00 Humor : Portugal de relance com Hugo Van der Ding (humorista)

12h15 Duelo criativo - Capicua (rapper) + Wasted Rita (artista plástica), Moderação: Mafalda Anjos, directora da VISÃO

15H00 Duelo criativo - Razões para gostarmos de nós: João Botelho (cineasta) e Ana Bacalhau (cantora), Moderação de Pedro Dias de Almeida (editor de cultura da VISÃO)

16h00 Short talks - Portugal Optimista: Paulo Bento (Presidente do Indeg/Iscte); Alexandre Fonseca (CEO da Altice); João Vasconcelos (Senior adviser da Clearwater e ex-secretário de Estado da Indústria); Miguel Pina Martins (CEO da Science4You); Vasco Pedro (CEO da Unbabel); + debate com moderação de Tiago Freire (diretor da Exame)

17h15: Duelo criativo - Os dois lados do Tejo: Fernando Medina (Pr. da Câmara de Lisboa) e Inês de Medeiros (Pr. da Câmara de Almada), Moderação de Filipe Luis (editor executivo da VISÃO)

18h00: Showcase - Miguel Araújo (músico), Voz e Guitarra

19h00: Sessão especial de encerramento - Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa entrevistado por jovens de 25 anos

NOTA: A entrada é livre, apenas limitada à capacidade da sala

Workshops

Volta a Portugal através do vinho

Provas grátis com produtores de quatro regiões vitivinícolas: Douro, Dão, Alentejo e Península de Setúbal, guiado pelo crítico da VISÃO Manuel Gonçalves da Silva

Horário: Duas sessões diárias (30 pessoas)

21 - 16h: Setúbal com Domingos Soares Franco, enólogo da José Maria da Fonseca

21 - 18h: Douro com Luis Sottomayor, da Sogrape

22 - 16h: Alentejo com Carlos Rodrigues, da Adega Mayor

22 - 18h: Bairrada com Luis Pato, da Luis Pato

Participação requer inscrição no próprio dia, no Capitólio. Limitada a 30 pessoas por sessão

Workshop "Amor ao papel"

Horário: Das 10h30 às 18h30 (duração: cerca de 20 minutos por pessoa)

Tanto que se pode fazer com recortes de revistas, folhas de papel e outros adereços simples! Venha dar asas à criatividade através de colagens artísticas de papel, com Margarida Girão, ilustradora e artista plástica. Garantimos que o resultado será uma obra que vai querer levar para casa e pendurar na parede.

Participação por ordem de chegada

Workshop "Upcycling de móveis"

Horário: Das 10h30 às 18h30 (duração: cerca de 20 minutos por pessoa)

Uma preocupação com a sustentabilidade e a ecologia pressupõe dizer não ao desperdício. Venha aprender com a Má Lenha, marceneiros de excelência cheios de criatividade, as técnicas de recuperação e pintura de móveis e a reciclar madeiras.

Participação por ordem de chegada

Zona Júnior

Num evento pensado para toda a família, os mais novos terão muito para fazer. Difícil vai ser conseguir tirá-los de lá...

» Sea3PO fala às 10h30 de domingo

» Espaço Navigator, com muitas atividades lúdicas e didáticas pensadas para os mais novos

» Zona de gaming com a qualidade da Sony

Participação por ordem de chegada

Esplanada com foodtrucks

Para não perder pitada, nem tem de sair do Capitólio. Teremos espaços com muita escolha para todos os gostos

» Tapioca

» Focaccio in Giro

» Maria Limão

» Pregos na Casquinha

» Tasca Itinerante

» Bolas da Praia

» Weeel

» C&Co

» Cervejaria de Rua