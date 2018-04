Marcelo Rebelo de Sousa entrevistado por jovens? Sim, no VISÃO Fest

Não é comum ver um Presidente da República à conversa com jovens, e muito menos em palco. A sessão de encerramento do VISÃO Fest será pois um momento especial, em que Marcelo Rebelo de Sousa será entrevistado por cinco raparigas e rapazes da idade da VISÃO.

Prevê-se uma conversa descontraída sobre o presente e o futuro, com muitos dos temas que preocupam os portugueses mais novos. Os protagonistas desta conversa única com o Presidente são escolhidos pela VISÃO e virão de vários pontos do país. Anote na sua agenda e junte-se a nós: dia 22 de Abril, às 19 horas.

A VISÃO fez 25 anos e vamos celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival paa toda a família com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos. Para os mais novos, teremos vários workshops, atividades e pontos de interesse.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença, entre muitos outros convidados a não perder.