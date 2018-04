Atenção pais e miúdos: a Sea3PO vem ao Festival VISÃO

Atenção famílias: a youtuber Sea3PO vai marcar presença na VISÃO Fest, a convite da VISÃO Júnior. Dia 22 de abril, domingo, pelas 10h00, a maior youtuber feminina em Portugal, autora do livro "Como ser um Unicórnio", vai fazer as alegrias dos jovens seguidores com um espetáculo ao vivo que promete encher o Capitólio.

A Sea3PO conseguiu, em pouco mais de um ano, conquistar 700 mil subscritores dos seus videos e mais de 290 mil seguidores no Instagram. Aos 28 anos, a Catarina Lowndes é um sucesso entre os mais novos com o seu cabelo azul e os muitos videos divertidos, mas também pelos conselhos sobre bullying e sustentabilidade.

A VISÃO fez 25 anos e vamos celebrar a data num evento único: juntar leitores e amigos num grande festival paa toda a família com os nossos colunistas e convidados especiais. Nos dias 21 e 22 de abril, convidamo-lo a experimentar a VISÃO ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos. Para os mais novos, teremos vários workshops, atividades e pontos de interesse.

O evento, de entrada gratuita, será no Capitólio. António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua também marcarão presença.