Venha redescobrir o Capitólio no VISÃO Fest

Já recebeu teatro de revista, teatro de comédia, espetáculos de jazz e de fado, operetas, circo, concertos e muito mais eventos inesquecíveis ao longo do meio século em que esteve aberto ao público no parque Mayer. Agora, 30 anos depois de ter fechado as portas, o belíssimo Capitólio, símbolo da arquitetura modernista, reabre renovado e com uma programação de luxo.

Dias 21 e 22 de Abril o Cineteatro Capitólio vai acolher o VISÃO Fest, um grande festival que junta amigos, leitores, os nossos colunistas e convidados especiais para experimentar a revista ao vivo. Preparámos um programa intenso, em que teremos palestras com oradores de topo, duelos fora da caixa, debates desafiantes, performances de humor, concertos, workshops e exposições num grande festival para públicos distintos, de idades e interesses diversos. António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Miguel Araújo e Capicua marcarão presença.

O edifício único e cheio de história tem pátios e um terraço com vista sobre Lisboa e uma sala luminosa que acolhe 400 pessoas. Venha redescobri-lo no festival da VISÃO, um evento imperdível onde a entrada é gratuita.